Investì e uccise il gelatiere e il cane: verso il processo

Il CASOBELLUNO Dovrà rispendere dei reati di omicidio stradale con l'aggravante della fuga e quindi dell'omissione di soccorso, e rischia il carcere, Denis Canzian, 31 anni, di Santa Giustina, che la sera del 31 luglio 2018, dopo aver investito in auto il 56enne Mansueto Venz a due passi da dove abitava, a Can di Cesiomaggiore, ha tirato diritto lasciandolo agonizzante. Lo comunica con una nota diffusa ieri lo Studio 3A, società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro. «Al...