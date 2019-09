Invade la corsia e si schianta: si indaga per omicidio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRA TRAGEDIAFALCADE Ieri pomeriggio il pm che coordina l'indagine sull'omicidio stradale di Vanni Agiollo era ancora in attesa degli atti. Il centauro veneziano 61enne, nato a Noale e residente a Chirignago, è deceduto domenica, in comune di Falcade, sulla strada verso il passo San Pellegrino, dopo essersi scontrato contro un'automobile che arrivava dal senso opposto.LA DINAMICAL'incidente è un vero e proprio rebus su cui dovranno far chiarezza le indagini dei carabinieri di Falcade, coordinati dal pm Simone Marcon. Agiollo, macellaio...