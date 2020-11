LA DENUNCIA

BELLUNO Intimidazioni fasciste contro hanno boicottato un'iniziativa della Cgil. Lo raccontano Mauro De Carli, segretario del sindacato (foto), e Maria Rosa Gentilin, dello Spi, l'articolazione dello stesso sindacato riservata ai pensionati. E sono loro a riferire di un episodio occorso mercoledì mentre, on line, si svolgeva il convegno Tra 800 e 900 che aveva lo scopo di mettere a fuoco il rapporto delle comunità ebraiche inseritesi nell'impero austro-ungarico con la cultura tedesca delle comunità ospitanti. Scrivono De Carli e Gentilin: «Nei momenti preparatori della conferenza, un iniziativa dello Spi Cgil di Belluno, sugli schermi dei computer collegati sono comparse una serie di icone di partecipanti sconosciuti, che tra lo stupore degli organizzatori hanno pronunciato frasi di minaccia e di pura intimidazione fascista. Quando la segretaria dello Spi CGIL di Belluno, Maria Rita Gentilin e il relatore del convegno Giancarlo Guadagnin, si sono resi conto di quanto stava accadendo, è comparso un simbolo pseudonazista accompagnato da brutali imprecazioni e altre intimidazioni». E per questo il convegno, che si sarebbe dovuto svolgere tramite webinar, è stato sospeso «per tutelare gli altri partecipanti che si stavano accreditando». «Si sarebbe parlato soprattutto di cultura prosegue la nota della Cgil - del grande apporto culturale ebraico che aveva facilitato l'integrazione di quel popolo nel contesto mitteleuropeo». Ora la Cgil e lo Spi stanno raccogliendo «grandi attestati di solidarietà, da varie associazioni e cittadini, e vorremmo far sapere che tra qualche periodo riproporremo l'iniziativa». (G.S.)

