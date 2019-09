Interviste telefoniche truffaldine: l'allarme Usl

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREInterviste telefoniche sugli stili di vita dei cittadini residenti nel distretto di Feltre con l'invito di recarsi il giorno successivo al Santa Maria del Prato per il ritiro di gadget. È una bufala. La direzione ospedaliera, oltre ad aver segnalato la cosa alle forze dell'ordine, si dissocia da questi atti e invita gli utenti a prestare attenzione. Un fatto non nuovo per il feltrino; il precedente risale al 2015.I FATTI Alcuni cittadini hanno segnalato in questi giorni al Dipartimento di Prevenzione di Feltre di aver ricevuto delle...