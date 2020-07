IN MUNICIPIO

BELLUNO Sette delle interrogazioni che saranno affrontate oggi pomeriggio nell'assemblea del Consiglio comunale in programma a partire dalle 15 in Sala Bianchi, portano la sua firma. Se si contano anche le le mozioni a cui ha partecipato insieme ad altri colleghi, si arriva a nove. Il consigliere di opposizione Raffaele Addamiano, capogruppo di Obiettivo Belluno Fratelli d'Italia nell'Arena di Palazzo Rosso, ne va fiero. E sottolinea come non si tratti affatto di ridondanza. Anzi. «Non riguardano solo temi propriamente cari alla destra spiega -. La prima interrogazione è sulla gara pubblica del gas, la seconda è sul tema delle infrastrutture, la terza sulla sicurezza, la quarta sugli uffici turistici di piazza Duomo e Nevegal, poi si parla del degrado di via Sottocastello, dei trasporti e sulla manutenzione delle strade. Sette interrogazioni, circa un terzo dei punti all'ordine del giorno». Addamiano quindi passa a spiegare uno ad uno i testi del suo plico di interrogazioni. Parte dalla gara del gas, che oggi vede il Comune di Belluno isolato rispetto ai 42 Comuni firmatari del ricorso. «I ricorsi in ballo sono almeno tre riflette . In Consiglio chiederò al sindaco cosa intenda fare. Perché l'ha fatto in sede giurisdizionale e non lo ha fatto prima, quando l'Atem il 22 novembre dello scorso anno gli aveva chiesto di sospendere la procedura?». Per quanto riguarda il Ponte sul Piave, quello che sostituirà il Bailey e per la gestione degli uffici turistici, la questione è il mancato coinvolgimento delle commissioni competenti. Tutto è stato deciso senza il passaggio in commissione. Quindi un passaggio su via Sottocastello, per la quale il consigliere auspica decisioni più incisive da parte dell'amministrazione e multe per i ragazzini, e uno su via Garibaldi, allo stesso modo in balia dei vandali nelle ore notturne e per la quale i residenti stanno preparando una raccolta firme. «In Consiglio - conclude - vedremo cosa mi risponderà».

