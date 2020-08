L'INIZIATIVA

BELLUNO Fra meno di un mese riprenderà la scuola. A garantire sicurezze in mezzo a tante incertezze è Springo, l'azienda bellunese che già nel lungo lockdown successivo ha garantito connettività a molti studenti e insegnanti. Dice Mauro Topinelli, amministratore delegato: «Garantiamo copertura e connessione in tutta la provincia». In più, come valore aggiunto, Springo offre la solidarietà digitale: due mesi di connessione gratuita. Il punto di partenza è questo: la consapevolezza di come sia importante non farsi trovare impreparati e fare in modo che studenti, docenti e lavoratori in smart working possano contare su una linea internet stabile e performante per gestire al meglio anche l'eventuale ritorno della didattica a distanza. Topinelli assicura: «La provincia di Belluno è servita in modo capillare dalla nostra linea internet che offre anche un'assistenza puntuale ed efficiente ovunque, anche nelle zone più difficili del nostro territorio».

L'ESPERIENZA

«Il coronavirus ci ha permesso di comprendere che il nostro territorio negli anni si è arreso al fatto che internet non fosse presente ovunque continua l'ad - la pandemia però ha avvicinato tutti noi ad un nuovo approccio alla tecnologia perché alcuni mezzi sono stati fondamentali per poter studiare e lavorare. In questi mesi Springo ha incrementato la quantità di banda internet disponibile, aumentando la capillarità della copertura sia con wi-fi sia con fibra. Non solo. Abbiamo assunto nuovo personale per poter garantire il nostro servizio di assistenza che si contraddistingue per puntualità ed efficienza». Ed infine la riproposizione della solidarietà digitale: «Dedicheremo un listino apposito a studenti, docenti e lavoratori in smart working. Offriremo gratuitamente due mensilità a coloro che ne avranno bisogno». Un'offerta valida non solo per gli studenti: «Abbiamo pensato anche ai nostri clienti, i quali potranno fare richiesta di un mese gratuito di solidarietà digitale qualora non ne avessero già beneficiato. Fino ad ora Springo ha donato oltre 200 mensilità e siamo disponibili a dare continuità a questo sostegno al nostro territorio».

GLI ISTITUTI

Il piano pronto per l'avvio della scuola ha pensato anche agli istituti scolastici. Negli ultimi due mesi Springo ha infatti mappato tutte le scuole bellunesi. Ed in questo momento il 95% di essi è coperto dalla rete Springo e quindi ha la possibilità di ricevere connettività internet e un'assistenza capace di rispondere alle specifiche esigenze. «E siccome conosciamo bene il nostro territorio e operiamo in tutta la provincia conclude l'ad - riusciamo ad individuare la migliore soluzione al migliore prezzo, riservando la possibilità di effettuare un servizio personalizzato e portando internet, anche temporaneamente, nei nuovi poli o strutture che ciascun istituto si ritrova a dover gestire per rispettare le normative Covid».

IL SISTEMA

La Solidarietà digitale Springo» può essere attivata dal 1° settembre compilando il modulo online presente nel sito web (https://www.springo.it/solidarieta-digitale/), chiamando lo 04371835840 o rivolgendosi a uno dei punti vendita, consultabili nel sito, presenti nel territorio.

Giovanni Santin

