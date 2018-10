Intensa estate in villa con Antenna anziani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASSOCIAZIONIBELLUNO Contro solitudine, tristezza e isolamento Antenna Anziani invita a far gruppo. L'iniziativa lanciata quest'estate è stata un successo. Ha centrato l'obiettivo di portare gli over 65 fuori di casa per coinvolgerli in pomeriggi in compagnia all'insegna di barzellette, giochi, risate e chiacchiere. Gli appuntamenti hanno allietato per due mesi i giovedì degli ospiti delle case Ater di Villa Alpago, Sossai, Caleipo e Castion. L'iniziativa, chiamata Estate in Villa, è stata ideata e sostenuta dal Comune di Belluno, dalla...