CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INTEGRAZIONEBELLUNO «Fare la volontaria in Croce Rossa è per me un modo per vivere l'umanità e la cittadinanza». Assia Belhadj, musulmana bellunese di origine algerina, due giorni or sono ha ricevuto l'attestato per aver superato il corso di formazione che la Croce Rossa chiede a chi vuole entrare a far parte del Comitato. «In questa occasione ricorda Assia giovedì, nella sede di via Bortotti è stata organizzata una piccola cerimonia per la consegna dei diplomi. Ed è stato un bel momento». Il corso che Assia ha deciso di frequentare...