Insieme si Può: aiuti da 2 milioni in un anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN PRIMO PIANOBELLUNO Bilancio da 2 milioni di euro per Insieme si può. Tra le zone del mondo aiutate nel 2017 a farla da padrone è l'Africa, ma una fetta di contributi è andata anche alle famiglie povere bellunesi. La onlus conferma il suo ruolo di primo piano nei Paesi poveri del mondo; dall'analisi delle cifre di bilancio risulta che dall'associazione, lo scorso anno, sono transitati 1.911.161 euro ai quali si aggiungono altri 91.576 euro gestiti autonomamente dai 60 gruppi operativi, per un totale di oltre 2 milioni di euro. L'Africa ha...