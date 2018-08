Insegnanti: chi sceglie tra due posti, chi resta supplente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLABELLUNO Sono proseguite sino al tardo pomeriggio di ieri le operazioni per le immissioni in ruolo dei docenti nella scuola bellunese. Teatro delle nomine, il secondo piano dell'Ufficio Scolastico di via Mezzaterra, ex Provveditorato. Qui i destinatari di una proposta di contratto erano stati convocati in momenti diversi, in base all'ordine di scuola. Insieme agli insegnanti precari, per l'intera giornata sono rimasti anche i rappresentanti dei diversi sindacati della scuola che hanno dato indicazioni e consigliato su sedi e possibilità....