Innerwheell le concede il bis: la Morales rimane presidente

LA CONFERMABELLUNO Anna Morales riconfermata presidente di Innerwheel per il secondo anno. Un bis che le permette di portare a termine un service a favore del reparto di oncologia dell'ospedale San Martino: «Si tratta dell'acquisto di un macchinario innovativo del quale molti presìdi ospedalieri non sono in possesso sintetizza Anna Morales è un service ambizioso, approvato da tutte le socie». Altri progetti portati a termine nel suo primo anno di presidenza sono andati a vantaggio della sede Assi di Oscar De Pellegrin. «Inoltre...