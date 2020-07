ASSOCIAZIONI

BELLUNO Anna Gimma Arrigoni è la nuova presidente del club Inner Wheel di Belluno per il 2020-2021. Ha rilevato il timone da Laura De Bona Bampo. Emozione speciale in questo passaggio di consegne, visto che era la prima volta che le socie si ritrovano dopo i mesi di isolamento. Al ristorante al Borgo la neo presidente ha detto: «Il mio impegno e la mia azione saranno caratterizzati da senso di responsabilità e di dovere verso il club, nel segno della continuità, con attenzione alle problematiche sociali e alle fasce meno protette». Verranno portati a termine, quindi, i service interrotti dalla pandemia, ma, da settembre, potranno partire nuovi progetti targati Anna Gimma Arrigoni. Al ristorante Al Borgo, dove le socie si sono date appuntamento per il passaggio di testimone, si è ricordato l'ultimo service portato a termine dalla presidente De Bona Bampo: una lavastoviglie ultimo modello e una libreria sono stati consegnati al Centro diurno di Igiene mentale. «I due arredi donati sono stati scelti su precisa indicazione delle operatrici del Centro». La cerimonia di consegna, date le note limitazioni, si è svolta alla presenza di poche persone: per il Centro le educatrici professionali Katia Trento e Carmen Barp, per il club Inner Wheel la presidente con la segretaria Daniela Mangiola Tormen e la socia Patrizia Triches Barcelloni che ha curato la progettazione della libreria. (D.D.D.)

