ASSOCIAZIONIBELLUNO Patrizia Triches Barcelloni è la presidente di Inner Wheel per il biennio 2021-2022, prendendo il testimone da Anna Gimma Arrigoni. «Sono onorata per l'incarico, consapevole della responsabilità che comporta la guida di un club che fin dalla fondazione si è preso cura del territorio e ha rivolto interventi alle situazioni di fragilità», ha esordito la neo presidente nella cerimonia che si è tenuta al ristorante Al...