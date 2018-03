Inneggia all'Isis e viene espulso: vuole essere curato a Belluno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Braccio di ferro tra difensore d'ufficio e la prefettura di Belluno sull'espulsione di un marocchino pluri pregiudicato che in cella inneggiava all'Isis, radicalizzato al punto da rifiutare anche le terapie psichiatriche nel periodo del ramadan, trattandosi di alimento. In cella urlava: «Io sono come quelli di Berlino».La controversia l'ha risolta il giudice di pace di Belluno, Fabrizio Schioppa, che ha rigettato l'appello del difensore, Roberta Resenterra. Il legale chiedeva l'annullamento del decreto di espulsione a carico...