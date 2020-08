IL VERTICE

BELLUNO Anche il problema code e viabilità al centro dell'incontro che si è tenuto alla vigilia di Ferragosto a Palazzo Piloni, tra il presidente della Provincia, Roberto Padrin, e il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Si è parlato poi dell'economia locale post-Covid, e Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunese. Una visita istituzionale che il ministro si è reso disponibile a rendere periodica, per aggiornare in maniera strutturale i grandi temi strategici che riguardano il territorio bellunese. «È innegabile che il nostro territorio debba fare delle scelte, anche alla luce delle code e dei disagi registrati negli ultimi mesi, soprattutto lungo la Alemagna - afferma il presidente della Provincia -. Ecco perché abbiamo parlato delle opere che vengono avanti con il Piano Anas, e anche di quelle che riguardano le Olimpiadi 2026».

«Ben vengano gli incontri fra il presidente bellunese e il ministro per i Rapporti col Parlamento - afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti - al quale chiediamo quindi che si impegni a fondo per il reperimento di questi stanziamenti indispensabili per la realizzazione di opere essenziali, cui aggiungere anche la riqualificazione della ex Sp 251 - oggi statale - da Longarone alla Val di Zoldo per un'altra quarantina di milioni. Dimostri il ministro eletto a Belluno di porre grande attenzione anche all'aggiornamento del contratto di programma nel quale è inserita la galleria di Lamon, a completare il cui finanziamento mancano ancora 8 milioni. Il ministro sappia portare al suo territorio quel che ancora manca, al di là dell'impegno quotidiano della Regione che la sua parte ha dimostrato di saperla fare»

Il presidente della Provincia e il ministro hanno parlato anche dell'industria bellunese e dei contraccolpi legati al Covid. Dal tavolo è emersa la volontà reciproca di monitorare la situazione e il ministro ha dato la sua disponibilità a condividere percorsi di gestione di eventuali crisi. «Personalmente ho esternato al ministro le preoccupazioni relative all'ente fiera - conclude il presidente della Provincia -. Il settore è in crisi a causa del lockdown. A Longarone però siamo pronti per ripartire con Arredamont e con il Festival delle foreste l'11-12-13 settembre».

