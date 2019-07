Informatica per tutti: organizza il Comitato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A LEZIONEBELLUNO (dt) Informatica per tutti: ci pensa il Comitato d'Intesa. Chi è interessato a imparare a usare il computer, a surfare su internet e a utilizzare Excel non deve far altro che iscriversi. Il corso è gratuito. E le adesioni sono già possibili. La proposta arriva dal Comitato d'Intesa. E va nella direzione di colmare il gap informatico ancora presente tra i diversi strati della popolazione bellunese. Si tratta di un corso di informatica avanzato (per una durata totale di 24 ore), che sarà curato della dottoressa Francesca...