BELLUNO In Nevegàl c'è un Infopoint, gestito dal Consorzio Dolomiti Prealpi. Solo nell'ultimo fine settimana, fa sapere il Comune, si sono registrati un centinaio di accessi. Più volte richiesti, i dati su quanti accessi ci siano stati fino ad ora, quali le destinazioni preferite e quali le richieste specifiche ricevano gli operatori del punto informazioni, non ci sono stati forniti. «Sono in elaborazione», spiega Moreno Gioli per il Consorzio. Parla tuttavia l'assessore al Turismo, Yuki d'Emilia, il comune infatti sponsorizza questo Infopoint: «I risultati di questi due mesi di attività sono stati molto positivi. Complici il caldo e la situazione sanitaria che privilegia le località turistiche di montagna, sul Colle in questa stagione estiva, anomala per la ripresa post-Covid, abbiamo registrato una forte presenza di visitatori presegue l'amministratrice -: basti pensare ad esempio al grande successo del cinema all'aperto di sabato sera all'Agriturismo Faverghera, che ha visto partecipare oltre 120 spettatori. È il segnale che il Nevegal è una stazione turistica attraente e che la varietà di offerta è un ulteriore punto a suo favore». Poi una anticipazione. «Proprio visti i numeri dei visitatori e in vista del Ferragosto, avevamo già programmato un ampliamento dell'orario di servizio dell'Infopoint che da sabato scorso fino a domenica sarà aperto tutti i giorni sia al mattino che al pomeriggio. Da lunedì torneremo poi all'orario dei giorni scorsi, con l'apertura tutte le mattine e nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica fa sapere la d'Emilia -. In questi mesi, dopo i confronti di giugno con gli operatori per scambiarsi reciprocamente le informazioni, a luglio si sono registrati quasi unicamente turisti italiani, soprattutto dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia. Ad agosto si sono cominciati a rivedere gli stranieri, anche se sono ancora gli italiani a farla da padrone; solo nell'ultimo weekend si sono registrati oltre 100 accessi». (Fe.Fa.)

