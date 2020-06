LA PROMOZIONE

BELLUNO Nel Bellunese della ri-partenza il turismo dovrà giocare un ruolo fondamentale. Per portare visitatori, far riaprire le strutture ricettive e rimettere in moto la ruota dell'economia. E così via alle comparsate in tv, alle cartoline dalle Dolomiti destinate a entrare nei salotti di milioni di italiani grazie a trasmissioni televisive di grande richiamo. Sarà la Dmo ad occuparsene. Il suo direttore Giuliano Vantaggi è chiamato a cordinare il gruppo sul turismo e la promozione territoriale, uno dei quatto sotto tavoli del Tavolo per le politiche attive. Il suo lavoro, lui, l'ha messo su carta da settimane e già nei prossimi giorni si vedranno i primi frutti. «Abbiamo da tempo studiato e organizzato la programmazione per la ri-partenza spiega -. Abbiamo avviato attività su più fronti, da quello mediatico che porterà parecchia visibilità e si incrocerà con l'iniziativa della Regione Veneto di portare qui e nelle altre province influencer in grado di amplificare il nome del nostro territorio, a quello degli eventi. Infatti abbiamo già pianificato tutta la promozione territoriale, sia in Italia che all'estero, per i mesi di settembre e di dicembre: parteciperemo a fiere in tutta Europa, ma non solo, promuoveremo workshop, educational e press tour per portare qui i giornalisti».

Tanto per cominicare, nei prossimi giorni sono attese le troupe della Rai, di Sky, di Mediaset e un'intera stagione dello storico format Donna Avventura sarà girata in provincia. «Nel giro di un mese si metteranno in moto tante cose assicura Vantaggi -. Come vedo l'estate 2020? Io sono molto positivo circa l'afflusso di turisti, ma credo sia necessario lanciare messaggi per tranquillizzare le persone. In questo momento c'è la corsa a prenotare le case vacanze, bene, ma bisogna fare in modo che ci siano prenotazioni anche nelle strutture alberghiere. Non c'è nulla da temere, le normative anti contagio vengono rispettate con grande rigore dai nostri albergatori».

