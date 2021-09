Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Cibiana con i suoi 365 residenti è tra i più piccoli comuni in Italia per numero di abitanti (è al posto 7299 su 7903 comuni). La curva demografica è scesa a picco negli ultimi 10 anni. Raggiunse il massimo prima della Seconda Guerra Mondiale, negli anni Venti, quando arrivò a 2172 abitanti (nel 1921). A cominciare dal 1971, anno in cui scese sotto quota mille, l'inesorabile calo. Nel 2001 gli abitanti erano 483, nel 2016 erano ancora...