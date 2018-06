Industria 4.0: «Rifinanziare subito il fondo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOBELLUNO Agli sgoccioli il programma Industria 4.0: da Belluno la spinta a rifinanziare il fondo che dà ossigeno alle imprese. Si parla di 3 milioni di euro in scadenza alla fine del 2018, un bel gruzzolo che se non verrà confermato potrebbe togliere terreno sotto i piedi a migliaia di imprese, comprese quelle locali. Da qui la necessità di agire quanto prima, per assicurare nuovo ossigeno agli imprenditori.L'INIZIATIVAL'impegno è partito dal deputato di Fratelli d'Italia, e sindaco di Calalzo, Luca De Carlo. Nei giorni scorsi il...