Incontro sulla Shoah: alla Bianchi il prof. Sessi

LA RIFLESSIONEBELLUNO Una riflessione sociale e collettiva sullo sterminio degli ebrei: si intitola Shoah - Memoria, educazione, società la serata di approfondimento promossa per domani sera alle 20.30 in sala Bianchi dal Comitato Belluno comunità che educa, in sinergia con le Scuole in rete, Insieme si Può, l'Isbrec e lo Spi, col Patrocinio del Comune di Belluno, dell'Usp e della Diocesi. A nobilitare l'incontro sarà il professor Frediano Sessi, scrittore, traduttore e saggista, ma anche docente di Sociologia generale all'Università di...