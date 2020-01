Inclusione, il Comune rinnova il progetto

SOSPIROLO

La Giunta comunale sospirolese ha approvato già un anno fa il progetto A qualcuno piace welfare!. Si tratta di un progetto finanziato grazie al cosiddetto bando Povertà 2018 della Fondazione Cariverona (che ha come ente capofila il Comune di Feltre).

L'OBIETTIVO

Il Comune di Sospirolo ha aderito al progetto in qualità di partner finanziatore ed ha deciso di rinnovare l'iniziativa anche per l'anno in corso (la durata del progetto andava fino al 31 dicembre). Il budget a disposizione di Sospirolo è di quasi seimila euro di cui 1.776 (ovvero il 30 per cento circa) finanziati dal Comune stesso e 4.157 euro (70 per cento circa) finanziati dalla Fondazione Cariverona. Su questa cifra complessiva, 2500 euro sono stati destinati ad inserimenti lavorativi mediante affido a soggetti terzi ovvero con voucher. La Giunta ha deciso, pertanto, di accedere a questo progetto avendo rilevato in particolare che un nucleo familiare sospirolese, già in carico ai servizi sociali, si era rivolto al Comune poiché versava in una grave situazione debitoria.

IL VIA LIBERA

L'assessore ai servizi sociali ha suggerito di procedere con il progetto di inclusione del nucleo familiare appunto nell'iniziativa A qualcuno piace Welfare! e la Giunta ha deciso pertanto di autorizzare questo inserimento lavorativo. Nella sua relazione, peraltro, l'assistente sociale aveva evidenziato la fragilità economica del nucleo familiare e chiesto di procedere appunto con questo inserimento lavorativo. L'esecutivo ha ritenuto necessario ed opportuno intervenire a sostegno del nucleo dato anche il rischio di emarginazione anche perché risultava necessario assicurare una pulizia approfondita delle palestre e di altri edifici e spazi comunali.

Egidio Pasuch

