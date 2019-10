INCIVILTÀ BELLUNO Quattro divani. Uno beige, uno in ecopelle nero, uno blu

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INCIVILTÀBELLUNO Quattro divani. Uno beige, uno in ecopelle nero, uno blu e uno troppo rotto per risalire al suo colore. Due divani letto con relative doghe i legno e svariati materassi. I salotti di casa di qualcuno sono finiti a lato della strada ai Casoni. Troppa fatica conferirli correttamente a Cordele, per molti maleducati l'abitudine alla discarica abusiva è dura a sradicarsi. E poco importa se nella piazzola al lato della sede stradale, tra i rifiuti ingombranti e la vegetazione, emerge un cartello che avvisa della telecamere...