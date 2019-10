Incidenti sul lavoro in provincia rispetto al 2018 sono aumentati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZABELLUNO Aumentano anche a Belluno gli infortuni sul lavoro, che passano dai 1824 casi del 2018 ai 1870 dell'anno in corso.Insomma, di lavoro si continua a soffrire. Nel 2019, fra gennaio ed agosto, sono stati 50.156 gli infortuni denunciati all'Inail in regione Veneto, una cifra superiore a quella dell'anno precedente (49.953 casi) «e comunque inaccettabile, cui non sfuggono giovani (15.061) e donne (16.076) che, in proporzione al numero di addetti e ai settori di impiego, risultano decisamente più esposti rispetto agli uomini...