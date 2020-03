Un Premio Contrasto Covid-19 sugli straordinari che tutto il personale sarà chiamato a svolgere in questo periodo di difficoltà.

È una delle risposte al Covid 19 che dà la Fondazione Casa Sant'Antonio Abate, l'ente non profit che gestisce l'omonimo centro di servizi per anziani di Alano di Piave e accoglie persone fragili per età e patologie. Alcuni di loro sono risultati positivi, ma asintomatici. Come prima reazione all'emergenza, l'Usl con la Fondazione ha subito offerto a un gruppo di infermieri di Casa Sant'Antonio la formazione necessaria per fare i tamponi, garantendo propria ed altrui sicurezza. Anche alcuni dei lavoratori sono risultati positivi e si è in attesa di comunicazioni ufficiali: intanto l'Usl sta dando loro tutte le indicazioni per la tutela della propria salute.

Saranno i colleghi a sostituirli su più turni del solito. In considerazione del grande sforzo richiesto ai dipendenti, e della professionalità da loro dimostrata, il presidente Matteo Segafredo ha introdotto nelle buste paga un Premio Contrasto Covid 19 per compensare i dipendenti per gli straordinari che dovranno fare nelle prossime settimane di emergenza. È superiore al compenso previsto per gli straordinari.

Inoltre la Fondazione investe per potenziare la propria tecnologia per la sicurezza dei lavoratori e degli ospiti: acquista una lavatrice ad ozono per lavare le divise ed un apparecchio ad ozono per sanificare gli ambienti.

