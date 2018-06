Inaugurazione e rinfresco: venerdì la nuova edicola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TRASLOCOBELLUNO Ancora una settimana di tempo prima di vedere attiva la nuova edicola, con inaugurazione venerdì 29 e tanto di brindisi in tardo pomeriggio. Il chiosco di giornali di piazza Vittorio Emanuele, difronte al Teatro Comunale, a breve sparirà: è già posizionato, infatti, quello nuovo, tutto in vetro e legno. E' il titolare Stefano De Toffol ad esprimere soddisfazione per un iter durato undici anni. «È stato un percorso tortuoso ed articolato, nel rispetto delle varie normative è la sua premessa ora ringraziamo l'attuale...