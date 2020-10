L'APPELLO

BELLUNO Il 21 giugno scorso 81 studenti universitari bellunesi scrissero una lettera al sindaco Jacopo Massaro e all'assessore alla Cultura, Marco Perale e all'assessore al Sociale, Lucia Pellegrini chiedendo di avere spazi a disposizione, in città, per studiare al meglio. Parliamo di giovani bellunesi che frequentano gli studi a Trento, Padova, Bologna, ma anche ad Amsterdam, Perugia, Trieste. «La situazione è critica fa notare il consigliere di opposizione Raffaele Addamiano (Obiettivo Belluno Fratelli d'Italia) -. Mancano spazi in città per studiare, la biblioteca è chiusa a causa di lavori e, per ovviare al disagio, la giunta si era impegnata a mantenere due aule a palazzo Bembo».

L'assessore Marco Perale, ieri, ha replicato: «Ho già risposto anche a riguardo dell'interrogazione che il consigliere Addamiano mi aveva posto in Consiglio. Sulla riapertura delle aule al Bembo manca un'ultima carta, un ultimo documento relativo alla sicurezza degli ambienti. Confidiamo che si possa mettere a disposizione quanto prima la biblioteca in via Loreto. Non abbiamo risposto agli studenti conclude l'assessore perchè la miglior risposta sarà l'apertura delle aule». Addamiano, però, ha fatto notare come già nei mesi scorsi a Bologna, Padova e a Trento, «sono state aperte delle aule studio. Nella lettera dello scorso giugno gli 81 studenti universitari chiedevano di avere spazi per studiare, magari in sale comunali o all'interno delle scuole, che erano chiuse prosegue il consigliere -. Ho preso carta e penna riscrivendo all'assessore che è mai stato fatto cenno, nelle sedi opportune, di questa lettera che non ha, tra l'altro, avuto una risposta istituzionale». Nell'interrogazione firmata il 14 settembre, Addamiano chiedeva quali erano gli «effettivi interventi» per garantire i servizi offerti dalla biblioteca. L'assessore Marco Perale ha risposto sottolineando come «il Palazzo Bembo è nuovo e va collaudato per la nuova funzione per quanto temporanea e provvisoria di biblioteca. Al momento si stanno mettendo a punto il collaudo e la sistemazione degli estintori e dei vari sistemi di sicurezza scriveva il 28 settembre -. Va anche individuato un accesso custodito al palazzo», poiché la biblioteca si trova al primo piano e il primo attualmente è vuoto e, se incustodito, accessibile a chiunque». L'idea, alla fine di aprile, era quella di aprire la biblioteca dei ragazzi e il prestito libri. A titolo informativo, l'assessore Perale ricordava come tutte le aule studio erano, quando scriveva, chiude al pubblico. «Nel frattempo, però, - termina Addamiano - qualcuna ha aperto, per esempio quella di Limana».

Federica Fant

