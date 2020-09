VITA DI QUARTIERE

BELLUNO Cin cin alla strada illuminata. In via Ugo Neri è arrivata la luce. Con un brindisi e tanti sorrisi sono stati ufficialmente inaugurati lunedì sera i 29 lampioni della strada parallela a via Tiziano Vecellio, lato interno. Alla festicciola erano presenti l'assessore ai lavori pubblici Biagio Giannone, i proprietari della palestra che insiste sulla via, avventori e residenti. L'uomo della squadra di Massaro è soddisfatto per aver portato a casa l'obiettivo e aver dimostrato che le promesse vengono mantenute. «Ci sono stati rallentamenti nella consegna dei lavori a causa del lockdwn spiega -, chi ci forniva i lampioni non aveva il materiale disponibile e questo ha allungato i tempi. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta. È importante, perchè si tratta di una zona molto frequentata anche da chi passeggia». Il progetto risale allo scorso anno, ma allora non c'era la copertura finanziaria per concretizzarlo. Copertura ottenuta quest'anno, tant'è che il cantiere aveva preso il via a marzo con la posa de primi cavi, per poi bloccarsi a causa della pandemia e del fermo delle forniture provenienti dalla Lombardia. Le luci che illuminano oggi la via, dopo anni di buio totale, sono a led ovvero ad alto risparmio energetico: una scelta non casuale, ma che rientra in un ampio progetto dell'amministrazione teso a sostituire gradualmente tutte le luci pubbliche con quelle di nuova generazione, al fine di abbassare i costi. Il prossimo tassello di questo grande quadro sarà via Nongole. Ma si torni alla zona della Veneggia. Lì chiuso il cantiere dell'illuminazione se ne aprirà presto un altro. In via Tiziano Vecellio, infatti, verrà realizzata una ciclopedonale e sostituita l'attuale illuminazione grazie a 600 mila euro ottenuti da un bando. (A.Tr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA