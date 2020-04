«In Veneto non ci sono emergenze alimentari che non siano già seguite dai servizi sociali dei comuni e dalle associazioni di volontariato e la quota veneta dei 400 milioni di euro destinati dal governo ai comuni per i buoni spesa devono poter essere utilizzati anche per sostenere commercianti, artigiani e partite Iva». Lo chiedono oltre 100 amministratori veneti di Fratelli d'Italia in una lettera inviata al ministro dell'Economia Gualtieri. In Veneto - aggiunge Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Ialia e primo firmatario della lettera - la situazione è diversa dal resto d'Italia e il rischio è che queste risorse rimangano inutilizzate. Le categorie maggiormente penalizzate dalla crisi economica provocata da questa epidemia sono i commercianti, gli artigiani, i lavoratori saltuari, i liberi professionisti e le partite Iva, che oggi si trovano a dover affrontare necessità diverse da quelle del semplice pacco alimentare». «Chiediamo - conclude De Carlo - con proposte a costo zero, di consentire ai comuni di utilizzare la parte di avanzo di amministrazione non vincolato per il finanziamento di interventi straordinari legati all'emergenza».

