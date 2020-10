CESIOMAGGIORE

Stagione estiva da incorniciare per la Val Canzoi che ha registrato una consistente presenza di escursionisti. Le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria hanno infatti spinto tanti bellunesi a riscoprire le bellezze del territorio e molti residenti delle città a cercare luoghi meno affollati per trascorrere le vacanze estive. E questo non ha potuto che incentivare la presenza nella selvaggia valle cesiolina, ricca di sentieri più o meno difficili.

ORSERA

La struttura di Orsera è stata dichiarata per la maggior parte inagibile e per far partire questa stagione è stato necessario sistemare una piccola costruzione in sassi all'ingresso che ha funzionato da chiosco con relativo magazzino; è poi stato montato un gazebo fisso dove i visitatori hanno potuto in questi mesi fermarsi a mangiare. I gestori, Gabriella e Geky, hanno potuto aprire a metà luglio e rimarranno aperti per tutto ottobre. Tempo permettendo.

LE PRESENZE

Una soluzione tampone che ha dato però esito positivo. «Sono molto soddisfatto di com'è andata l'estate sottolinea il sindaco di Cesio Carlo Zanella -. Ottima sia dal punto di vista delle presenze, aiutate da un meteo abbastanza clemente, sia anche dal punto di vista della gestione che è stata molto apprezzata dagli avventori. Nonostante il servizio erogato sia stato ridotto a solo bar, senza ristorazione, tutti hanno apprezzato». Pareri positivi anche per l'area giochi che è stata completamente rinnovata con attrazioni nuove e moderne.

LA GESTIONE

Nodo cruciale per il rilancio definitivo del sito resta la gestione. Il bando aperto la scorsa estate adesso scadrà e l'amministrazione verifica le ipotesi per il futuro. «Ad inizio anno verrà pubblicato un nuovo bando per la gestione della stagione estiva. Si sta valutando se farla ancora annuale o pluriennale. Ma l'obiettivo è aprire la stagione già in primavera e quindi non in estate inoltrata come in questo 2020 -spiega Zanella - non sono in programma altri interventi il prossimo anno. La gestione oggi è limitativa dal punto di vista del servizio dato ai turisti però ci consente di avere un presidio». I lavori per rendere la struttura di nuovo agibile sono economicamente consistenti. Da una prima stima si ipotizza 1 milione e 200mila euro circa. «Per procedere sarà necessario trovare le risorse e, successivamente, programmare i lavori affinchè si crei il minor disagio possibile e i tempi di chiusura siano il più brevi possibili».

ES

© RIPRODUZIONE RISERVATA