In un'app degli studenti tutti i sentieri del Colle

Dai ragazzi dell'Ite Calvi e del Liceo scientifico Galilei, 2mila euro per i sentieri del Nevegal. In ricordo dell'amico Patrick. La stagione estiva del Colle porterà, in parte, anche la firma degli studenti ingegnosi e generosi di Belluno. Prima il premio, poi la donazione. Sì perchè il bel gesto è frutto della vittoria del Premio provinciale per l'innovazione digitale e del secondo posto ottenuto al concorso regionale Il Veneto per me, meritati per lo sviluppo di una app tutta dedicata al Colle e alla sua sentieristica. Si chiama...