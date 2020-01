In un anno sulle strade ben 9500 volte Il picco degli interventi durante l'estate

I DATI

BELLUNO Sono stati forniti ieri i dati del Suem 118 di Pieve di Cadore per l'anno 2019. Il direttore del Suem (Servizio di Urgenza ed emergenza), Giovanni Cipolotti, ha fornito il numero delle missioni effettuate, nel corso del 2019, da ambulanze della Uls, dai mezzi delle associazioni di volontariato e dall'elicottero, fornendo un quadro dei momenti di picco di questi servizi, che combaciano con l'arrivo di turisti e villeggianti. Non si è parlato del volo notturno, o meglio, si è voluto «sorvolare» sulla questione.

GLI INTERVENTI

I dati relativi alle missioni sono suddivisi per gravità e a seconda dell orario di intervento: diurno (8-20) e notturno (20-8). Serve spiegare che quando viene attribuito al triage che il paziente presenta un codice rosso o codice giallo, significa che ci sono segni e sintomi che possono far ipotizzare un concreto rischio per la sopravvivenza. Gli accessi classificati al triage come codice verde e bianco identificano invece condizioni cliniche che non configurano un pericolo di vita. Per entrambe queste condizioni è necessario distinguere le prestazioni che hanno caratteristiche riconducibili a quelle di una mera prestazione ambulatoriale, e come tali assoggettabili alla compartecipazione alla spesa, da quelle che richiedono prestazioni tipicamente ospedaliere erogate dal Pronto Soccorso. Cominciamo con le uscite delle 34 ambulanze di proprietà della Uls Dolomiti. Nel corso del 2019 ci sono state 1045 missioni di codice rosso effettuate tra le 8 e le 20 e 529 dalle 20 alle 8. Per quanto riguarda i codici gialli le missioni sono state 3055 di giorno e 1488 di notte, mentre per i codici verdi si parla di 2286 uscite di giorno e 1042 di notte. Infine i codici bianchi, quelli per cui è previsto anche un pagamento da parte dell'utente: sono state 183 di giorno e 74 di notte. Le ambulanze della Uls sono uscite 9702 volte in totale. Parliamo ora delle uscite dei mezzi di proprietà degli enti di volontariato, che sono poco più di 34 in totale che contano 3449 missioni in totale. Esse sono uscite 164 volte per codici rossi in orario diurno e 65 in quello notturno, per codici gialli il numero lievita a 1021 tra le 8 e le 20 e 254 tra le 20 e le 8, sono state 1584 le missioni di codice verde di giorno, 217 di notte, 122 per codici bianchi in orario notturno e 22 in orario notturno. Veniamo ora all'uscita dell'elicottero: qui la distinzione si riferisce agli interventi primari di soccorso e i trasporti da ospedale a ospedale. A gennaio le uscite di Falco sono state 40 primarie e 11 per trasferimenti, per febbraio rispettivamente: 43 e 6, marzo: 51 e 11, aprile: 19 e 5, maggio: 19 e 25, giugno: 59 e 16, luglio: 89 e 11, agosto: 103 e 13, settembre: 64 e 10, ottobre: 30 e 11, novembre: 8 e 5, infine dicembre: 40 e 8 per un totale di missioni pari a 689 missioni nel 2019. (Fe.Fa.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA