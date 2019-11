In un anno quasi il 5% di sacche in più: boom di plasma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIBELLUNO Se il 2020 desta diverse preoccupazioni per i due medici in meno al Centro Trasfusionale con conseguente possibile ripercussione sull'accettazione dei donatori, il 2019 ha dato all'Abvs non poche soddisfazioni. Al 31 ottobre i dati dimostrano che le donazioni complessive dei bellunesi sono in leggero aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: si registra infatti un +4,49%. L'aumento non fa riferimento solo al Centro Trasfusionale di Belluno ma anche ai punti di raccolta di Agordo (+8,63%) e Pieve di Cadore...