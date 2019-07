IN TRINCEA BELLUNO Finanziare le Olimpiadi di Cortina con i Fondi di Confine?

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN TRINCEABELLUNO Finanziare le Olimpiadi di Cortina con i Fondi di Confine? Al momento sembra una boutade. In ogni caso ci sono già le barricate. Il Bard è in prima fila. Anzi, in trincea. E dice «no», «assolutamente no». La posizione del movimento autonomista bellunese è stata ribadita sabato scorso, durante l'assemblea ordinaria annuale. Sul tavolo, come sempre, le tematiche che costituiscono il dna del Bard (dall'iter per l'autonomia del Bellunese al rapporto tra le comunità alpine). Ma stavolta c'è stato spazio anche per...