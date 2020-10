IN TRIBUNALE

BELLUNO Quando il giudice ha letto la sentenza di condanna, l'imputato ha tirato un sospiro di sollievo. Era quasi soddisfatto. Non per aver aggiunto un'ulteriore condanna alla sua collezione privata di procedimenti per resistenza a pubblico ufficiale (ne ha ben sette). Quanto, piuttosto, per non aver allungato di molto la sua detenzione. Issam Grimane, 43enne tunisino difeso dall'avvocato Erminio Mazzucco, è stato infatti condannato ad appena sei mesi di reclusione per aver dato una testata a un agente di polizia penitenziaria. Rischiava molto di più e lo sapeva. È stato assolto invece dal reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina Grimane è stato trasportato dal carcere di Padova al Tribunale di Belluno. Manette ai polsi e cinque agenti davanti, dietro e accanto a lui in quanto detenuto pericoloso. Appena prima che il giudice dichiarasse chiusa l'istruttoria, ha alzato la mano e chiesto di poter parlare. Ha così iniziato un racconto lungo, e a tratti di difficile comprensione, su ciò che è accaduto la mattina del 14 novembre 2017. «Come ogni giorno stavo aspettando la mia pastiglia di morfina ha raccontato l'imputato È una terapia necessaria, altrimenti vado in astinenza. Dopo aver discusso tra di loro, gli infermieri hanno deciso di non darmela». Il motivo è semplice: Grimane aveva le labbra cucite. Letteralmente. Qualche giorno prima aveva avuto una discussione con le guardie del carcere e siccome nessuno lo ascoltava aveva deciso di tapparsi la bocca in modo definitivo, in segno di protesta. È quindi comprensibile il rifiuto da parte degli infermieri. Durante il trasporto in cella, però, ha rotto il naso a un agente dandogli una testata. «Ne avevo uno davanti e uno dietro ha spiegato il tunisino Mi hanno spinto e ho reagito. Ero in astinenza». Grimane ha assicurato di non aver colpito nessuno, per lo meno in modo volontario: «Avevo il cappellino con la visiera e forse ho toccato, senza volerlo, l'agente che avevo davanti». Questo episodio, secondo l'imputato, l'avrebbe marchiato per sempre come il detenuto che picchia le guardie ottenendo una reazione uguale e contraria da parte dei secondini. In ogni carcere d'Italia ha raccontato di essere stato vittima di violenze. «A Belluno mi hanno spogliato e lasciato fuori, al freddo, per quattro ore ha continuato Grimane Nel carcere di Taranto, invece, sono stato massacrato. Ben 37 giorni di ricovero e sette costole rotte. Una di queste era molto vicina al cuore e rischiavo la vita ogni volta che mangiavo o facevo uno sforzo». Il pubblico ministero ha chiesto la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione. Mentre la difesa ha spiegato come la reazione del suo assistito fosse stata causata da un rifiuto netto degli infermieri. Una sorta di soppressione del diritto alla salute che lui ha percepito come un'ingiustizia. Sarebbe stato questo a causare il suo comportamento. Il giudice l'ha assolto dalla resistenza a pubblico ufficiale e condannato a sei mesi per le lesioni aggravate.

Davide Piol

