IN TRIBUNALEBELLUNO Per la Procura di Belluno la questione deve essere risolta oltre oceano. Gran parte delle rogatorie internazionali, riguardanti diffamazioni su Facebook, vengono infatti respinte dal dipartimento di giustizia degli Stati Uniti per evitare uno «spreco di risorse». Ma Assia Belhadj, l'italo algerina discriminata sui social con centinaia di messaggi razzisti (su cui è stata aperta un'inchiesta, archiviata di recente dal...