IN TRIBUNALEBELLUNO Il pubblico ministero Simone Marcon ha chiesto una condanna a cinque anni e sei mesi di carcere. La parte civile ha chiesto un risarcimento di venticinque mila euro. Il difensore punta all'assoluzione. La presidente della Corte, Antonella Coniglio, ha rinviato per le repliche e la sentenza. Se ne riparla il 23 ottobre, anche se è probabile che l'udienza slitti ulteriormente per lo sciopero degli avvocati.Ieri in aula è stato sentito l'imputato Saer Ngot Kikhoung, 46enne congolese, accusato di aver abusato ripetutamente di...