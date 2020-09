IN TRIBUNALE

BELLUNO Cinque mesi e dieci giorni di reclusione, pena sospesa, per l'ex caporale del Settimo Reggimento alpini che falsificò certificati medici in modo da rimanere a casa quasi un'intera estate. La condanna è stata letta ieri pomeriggio, in Tribunale a Belluno, dal giudice Angela Feletto davanti al pubblico ministero Gianluca Tricoli e all'avvocato della difesa Domenico Tirimbò. L'imputato Iginio Manganiello, ventinovenne originario di Gaeta (Latina), non era presente in aula.

L'IPOTESI

Secondo il tribunale di Belluno il militare falsificò una decina di certificati medici nell'estate del 2016 producendoli ai suoi superiori e rimanendo a casa per malattia per un periodo di tre mesi e 15 giorni. In realtà, da quanto emerse durante le indagini, il certificato era sempre lo stesso. Manganiello utilizzava un primo atto originale, regolarmente firmato dal medico di base, il dottor Raffaele Petrone, e lo modificava ogni volta. Gli bastava sostituire la data per allungare la convalescenza e il gioco era fatto. Peccato che una condotta del genere cada perfettamente nel reato di Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, che è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se, invece, la difesa riesce a dimostrare che il pubblico ufficiale ha commesso il reato fuori dall'esercizio delle sue funzioni, quindi in qualità di privato, allora la pena è diminuita di un terzo. Ed è quello che potrebbe essere avvenuto in questo caso ma sarà possibile saperlo con certezza solo leggendo le motivazioni. Il giudice, infatti, si è riservato del tempo per il deposito.

L'UDIENZA

Il pubblico ministero Tricoli aveva chiesto un anno di reclusione. Durante la sua requisitoria ha ripercorso le tappe del processo. A partire dalla testimonianza dell'ex colonnello del Settimo Reggimento Alpini, Diego Zamboni, che si era accorto di alcune inesattezze e problematiche legate ai certificati medici del Manganiello. Ad esempio il numero di protocollo. E il fatto che la maggior parte dei certificati erano stati emessi sabato su domenica ed erano quasi sovrapponibili. Era stato il dottor Raffaele Petrone, la cui firma compare in tutti i documenti, a sciogliere ogni dubbio. «Le firma sono la mie aveva spiegato al giudice durante la scorsa udienza Ma sono tutte uguali, perfette. Inoltre manca il numero di protocollo ed è molto strano perché viene generato in automatico dal sistema quando il medico di turno compila il certificato». Il dottor Petrone aveva poi aggiunto che c'era qualcosa di strano anche nelle date di rilascio dei documenti: «Non posso averglieli dati sabato su domenica. Noi ci siamo sempre visti di mercoledì».

LA LINEA DELLA DIFESA

La difesa non ha potuto aggiungere molto. Ha chiesto solo l'assoluzione o il minimo della pena. Cercando, infine, una scappatoia nel falso grossolano. In altre parole, ha cercato di convincere il giudice che la falsità era talmente evidente da non poter arrecare un danno rilevante. Tuttavia la serie di certificati falsi durò dal 3 maggio al 14 agosto 2016. In quel periodo Manganiello non entrò mai in servizio. Furono le indagini della Procura a far emergere come la malattia non fosse stata disposto dal medico curante, bensì dallo stesso alpino. Ogni volta non faceva altro che prendere lo stesso documento, cancellare, aggiungere e spedire. A tradirlo il numero di protocollo assente e la somiglianza, quasi perfetta dei certificati. La posizione della difesa non ha convinto il giudice. E ieri pomeriggio sono bastati pochi minuti di camera di consiglio. A stretto giro dalla discussione, è arrivata la condanna: cinque mesi e dieci giorni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA