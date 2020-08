IL LUTTO

BELLUNO Si è tenuto ieri in chiesa a Castion l'ultimo saluto a Enzo Bortot, l'81enne ex barista della Torrefazione caffè Bristot di via Psaro dove aveva fatto la storia. Di sua invenzione infatti il caffè della nonna, che ancora oggi si serve nel bar di via Psaaro. «È un caffè particolare che facciamo tuttora - spiega la responsabile del negozio Anna Maria Bristot - con una miscela apposita senza caffeina, con gusto di amaretto e con orzo». C'era anche lei ieri a Castion insieme a numerose persone per l'addio a Bortot: erano in tanti tra parenti, amici e clienti. La celebrazione è stata accompagnata dal coro con cui l'81enne cantava.

Bortot ha lavorato prima per l'azienda Bristot poi è stato gestore del caffè Manin fino alla fine degli anni Sessanta, per approdare poi fino alla pensione alla Torrefazione di via Psaro. Negli anni ha conquistato i clienti con la sua gentilezza, il suo carisma e la passione che metteva nel suo lavoro: indimenticabili le decorazioni sulla schiuma del latte quando serviva le tazzine. È morto mercoledì mattina dopo una breve malattia. Lascia la moglie Loredana e il figlio Tiziano e i parenti tutti. La famiglia ha voluto dare un particolare ringraziamento a medici e infermieri del reparto di Medicina dell'ospedale San Martino di Belluno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA