In sessanta bisognosi del reddito di inclusione

IL QUADROBELLUNO Sessanta persone con reddito sotto i seimila euro nell'ex distretto Usl di Belluno. Di queste, una trentina arrivano dal capoluogo. Il Rei, Reddito di inclusione ovvero la misura del vecchio Governo per dare sostegno e una seconda possibilità a chi vive ai margini, fotografa il territorio e la sua società. Ma l'immagine è ancora sbiadita, per avere un quadro completo occorre aspettare almeno la fine dell'anno. Intanto venerdì in sala Muccin del Centro Giovanni XXIII, il Partito Democratico ha chiamato a raccolta...