BELLUNO Un conto corrente per i Pulcini del Cavarzano: così i commercianti del Consorzio Belluno Centro Storico omaggiano e ricordano il collega Stefano Bristot. Subito dopo la sua morte ci è venuta l'idea di creare qualcosa per lui, in sua memoria spiega Silvia Ciani dei negozi Intimissimi e Calzedonia -, abbiamo parlato con la moglie e con la famiglia per capire quale fosse l'idea migliore. Stefano, si sa, era un grande sportivo e lo sport non solo lo pratica, ma lo sosteneva anche. In particolare era molto vicino all'Associazione Sportiva Cavarzano Oltrardo Categoria Pulcini, alla quale infatti si è deciso di devolvere i fondi di una raccolta iniziata proprio ieri. Chiunque può partecipare spiega Ciani -, non solo i commercianti ma anche gli amici e i conoscenti. I dati bancari per la donazione sono A.S.D. CAVARZANO OLTRARDO Settore Giovanile, conto corrente appoggiato alla banca VOLKSBANK di via Caffi (Belluno), Iban IT16 Z058 5611 9010 9257 1187 420, causale in ricordo di Stefano Bristot. L'uomo era titolare di due attività commerciali in centro storico ed è morto, a causa del Covid, lo scorso 4 gennaio dopo un ricovero in ospedale di pochi giorni. La sua scomparsa ha lasciato sotto shock la comunità bellunese, in particolare i suoi colleghi delle piazze con cui condivideva la vita associativa all'interno del Consorzio di cui, peraltro, era stato presidente per un anno prima dell'attuale guida Annamaria Bristot. (A.Tr.)

