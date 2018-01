In provincia troppi veterinari: «E il reddito diminuisce»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DENUNCIABELLUNO Sono tanti e guadagnano una miseria. Boom di veterinari in provincia: gli iscritti all'Ordine, oggi, sono 95. Un numero spropositato, secondo il segretario Sivelp, Sindacato Italiano dei Veterinari Liberi Professionisti, Angelo Troi. «Il reddito medio in questo modo spiega diventa bassissimo. In Italia sono 10 mila i veterinari a reddito zero». La sua attività professionale è iniziata proprio nel Bellunese, a Colle Santa Lucia. Allora erano altri tempi. «Ero l'unico libero professionista tra Belluno e Brunico ...