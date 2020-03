IN PRIMA FILA

BELLUNO La fascia tricolore ai tempi del Coronavirus pesa come una sciarpa di piombo, tra le disposizioni governative che si rincorrono e i dubbi dei cittadini che chiedono cosa si può e cosa non si può fare: così i sindaci sono in prima linea contro un nemico subdolo e invisibile. Con poche armi, visto che la normativa dell'emergenza è governativa e ai primi cittadini non sono consentiti margini di operatività autonoma. Nel capoluogo guidato da Jacopo Massaro sono state decine le chiamate arrivate al Coc per richieste e consigli vari. Ai giovani genitori in cerca di consigli per i bimbi risponde un'educatrice che in questi giorni non lavora perchè gli asili sono chiusi, agli over65enni le operatrici di Sersa; a chi chiede come farsi arrivare a casa la spesa a domicilio, il Comune fornisce l'elenco dei negozi attrezzati per questo servizio. Per tutte le altre richieste di ordine tecnico-logistico scende in campo la Protezione civile. A Belluno sono svariate decine le persone positive costrette a trascorrere un periodo di quarantena senza poter mettere il naso fuori casa.

IL TERRITORIO

A Feltre Paolo Perenzin ha il pieno controllo della situazione compatibilmente con un quadro in continua evoluzione. Sono qualche decina le persone in quarantena e oggi verranno contattate singolarmente dagli addetti del Comune per verificare le esigenze e le possibilità di ognuno nell'approvigionamento di cibo. Nei casi di necessità scatta la macchina del volontariato.

A Cortina d'Ampezzo più di qualcuno ha segnalato al sindaco la presenza di persone in giro per passeggiate e piccole gite. «Confermo che sarebbe più opportuno che si rimanesse in casa -spiega Gianpietro Ghedina- se proprio non ci si riesce almeno si evitino gli assembramenti e si mantenga la distanza di un metro dagli altri». L'altro fronte aperto è la presenza di proprietari di seconde case che hanno lasciato la pianura per trascorrere l'emergenza all'ombra della Tofana: «Chi lo ha fatto prima dell'8 marzo è a posto, gli altri hanno sfidato il decreto e in teoria non possono rimanere». A Cortina sono tre le persone positive al Coronavirus che stanno osservando un periodo di quarantena.

A La Valle Agordina, i primi due positivi della provincia stanno uscendo dall'isolamento: «Nel marasma generale -commenta il sindaco Ezio Zuanel- è una buona notizia, anche se desta qualche preoccupazione la chiusura di Luxottica».

I CONTROLLI

A Borca di Cadore sono una decina le persone in isolamento: sull'osservanza del loro obbligo di non uscire di casa vigilano le forze dell'ordine, il Comune apre oggi il Coc per venire incontro alle esigenze dei cittadini, sopratutto di quelli meno attrezzati per affrontare una situazione di emergenza così grave.

A Lamon sono poco più di una decina i residenti in quarantena. Al Comune, retto da Ornella Noventa, non sono giunte richieste particolari e anche il problema della fornitura del pasto alle suore dell'asilo chiuso da fine febbraio, è stato risolto: provvedono le cucine della casa di riposo.

G.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA