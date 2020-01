In piscina risparmio energetico con i nuovi impianti

IMPIANTI SPORTIVI

BELLUNO Dopo gli interventi, la bolletta si fa leggera. I 230 mila euro investiti in questi anni dal Comune nella piscina di Lambioi e allo Spes Arena stando dando i frutti sperati: si iniziano già a vedere, infatti, i primi risparmi. Per ora si tratta di 5 mila euro. Il primo intervento, e il più visibile, è certamente l'installazione della caldaia a condensazione in piscina, installata per sostituire quella precedente a metano. Non è infatti sfuggita ai passanti e agli utenti della piscina la colonna di fumo che, soprattutto nelle giornate più fredde e nelle ore di attività, si vede levarsi dall'impianto. «Vogliamo tranquillizzare tutti: non si tratta di fumo da combustione, ma di semplice vapore acqueo assicura l'assessore allo sport Marco Bogo -, legato al funzionamento della nuova caldaia, quindi a una temperatura molto più bassa rispetto a prima e, soprattutto, con un impatto quasi nullo sull'ambiente». La nuova caldaia, oltre a ridurre notevolmente le emissioni in atmosfera, ha già portato importanti risparmi economici legati al ridotto consumo di gas metano. «Da luglio a novembre - specifica Bogo soddisfatto - sono stati risparmiati oltre 14mila metri cubi di gas, pari a circa 5mila euro totali nei cinque mesi di attività. Questi nel dettaglio i risparmi mensili: luglio - 2650 metri cubi di metano; agosto - 2933 mc; settembre - 2883 mc; ottobre - 2741; novembre - 3130 mc. E poi i pannelli solari sula terrazza della Spes Arena: questo impianto consentirà alla struttura di essere autonoma durante tutti i mesi estivi. Queste opere, oltre ad altre minori, ci consentono risparmi economici e maggiore efficienza energetica, oltre a rendere possibile una maggior continuità di attività - conclude Bogo -. I risparmi derivanti dalle minori spese per l'energia potranno così essere reinvestiti nel potenziamento dei servizi esistenti. Ringrazio quindi tutti i tecnici che hanno lavorato nella realizzazione dei progetti e nella ricerca fondi per aver permesso la realizzazione di questi interventi». «Questi interventi sottolinea il sindaco Jacopo Massaro ribadiscono l'impegno dell'amministrazione per una città più green, più rispettosa dell'ambiente e che gestisce e tutela con cura le risorse energetiche e ambientali». (A.Tr.)

