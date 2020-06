IL PERSONAGGIO

BELLUNO Tutta una vita gomito a gomito con il mondo dell'artigianato e della piccola impresa, ovvero uno dei muri portanti dell'economia in provincia. Ora la pensione. Mariateresa Busatta, assunta nel 1988 in Confartigianato Belluno (allora Unione Artigiani, con sede in via San Lucano), ha finito l'impegno dedicato a formazione e progetti, a promozione e assistenza. Rimane, come sorta di lascito, ciò che porta la sua firma, come l'avvio del Museo dell'occhiale di Pieve di Cadore e Tecno occhialeria. Da giornalista è stata direttore responsabile del mensile dell'associazione. Ed è questo l'ambito particolarmente rinnovato tra gli artigiani. Iniziò con Busatta, tra l'altro, la gestione del sito web dell'Associazione: «Questa è l'area a cui mi sono dedicata per più anni e ciò mi ha permesso di vivere e raccontare la storia dell'Associazione, nonché l'alternarsi di molti dirigenti». Nel 1991 fu la curatrice della mostra Cent'anni di lavoro nel Bellunese e organizzatrice, negli anni Novanta, di corsi per giovani disoccupati. Ma sono le donne imprenditrici, con lei, a salire alla ribalta: Busatta si è occupata di problematiche inerenti l'imprenditoria femminile e il lavoro delle donne: è stata anche presidente della Commissione provinciale Pari opportunità uomo donna (1993-1995) e della sezione di Belluno della Fidapa.

Daniela De Donà

