TRASPORTIBELLUNO L'elettrificazione abbatte il muro delle due ore per andare da Belluno a Venezia in treno. Quanto promesso nelle scorse settimane dal governatore del Veneto Luca Zaia e dalla sua vice con delega ai trasporti Elisa De Berti sarà effettivamente realtà da domenica 13 giugno. Quel giorno, con l'entrata in vigore dell'orario estivo di Trenitalia, le abitudini dei pendolari cambieranno in meglio, e anche i viaggiatori occasionali...