Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN COMUNEBELLUNO Fumata nera per la commissione pari opportunità del Comune. Dopo cinque incontri i consiglieri non trovano la quadra e il confronto, alla fine, si arena. La consigliera provinciale alle pari opportunità, Flavia Monego, chiamata a portare la propria esperienza e a consigliare sulla redazione del Regolamento per il gruppo in formazione a Palazzo Rosso, ha visionato solo il testo proposto dalle due consigliere di maggioranza,...