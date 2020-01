IN MANETTE

BELLUNO Ubriaco fradicio prima aggredisce verbalmente e infastidisce i clienti che erano al bar, poi all'arrivo dei carabinieri si scaglia fisicamente contro di loro. Non poteva che finire con le manette la notte brava di un 29enne residente a Belluno, Nicola Votta, che aveva già avuto in precedenza problemi proprio per la sua testa calda. L'uomo alla fine è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

È accaduto ieri notte in piazza dei Martiri, dove sono arrivati i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo operativo della Compagnia di Belluno. Tutto è iniziato intorno a mezzanotte quando il 29enne aveva dato in escandescenze all'esercizio pubblico denominato Osteria al Bocia. Infastidiva tutti, tanto che alla fine sono stati alcuni clienti a chiedere aiuto al 112. «In evidente stato di alterazione psicofisica - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - dovute all'abuso di alcol, proferiva frasi oltraggiose ed aggrediva fisicamente gli operanti, intervenuti su richiesta di alcuni avventori». La situazione precipita e l'uomo arriva anche alle mani prendendo a calci e pugni i militari: uno dei carabinieri finirà anche al pronto soccorso dove è stata refertata una prognosi di 5 giorni. A quel punto N.V. è stato accompagnato in caserma in stato di arresto. Nelle prossime ore ci sarà l'udienza di convalida dell'arresto di fronte al giudice: il 29enne potrà dare le sue spiegazioni dell'accaduto.

Nicola Votta, per anni residente a Forno di Zoldo, era finito a processo per uno scontro con altri giovani, in cui erano volati calci e pugni, avvenuto nel 16 novembre del 2014 nel parcheggio del locale J'adore. In quel caso ci fu una vera e propria rissa, nel caso di ieri notte invece i clienti infastiditi hanno chiamato i carabinieri.

