IN MANETTE BELLUNO La lite tra due richiedenti asilo nigeriani finisce con un

IN MANETTEBELLUNO La lite tra due richiedenti asilo nigeriani finisce con un arresto e una persona all'ospedale, oltre ai poliziotti aggrediti. È accaduto ieri mattina a Mussoi proprio di fronte al distributore Esso di via Col di Lana, al civico 58. Il battibecco tra i due nigeriani era iniziato per futili motivi: è terminato con l'arresto da parte degli agenti della squadra Volanti della Questura avvenuto di fronte al distributore di benzina. Sul caso vige il massimo riserbo e gli investigatori non intendono rilasciare alcun dettaglio in...