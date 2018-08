CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN MANETTEBELLUNO Era ai domiciliari da appena un mese per scontare la condanna per droga, ma avrebbe continuato a spacciare: è finito a Baldenich. Nessun beneficio per Salvatore Mauro Girardo, il 49enne finito nell'inchiesta della banda dei grossisti di droga albanesi che arrivano dal Pordenonese. L'uomo, originario della Puglia, ma residente a Belluno, è stato arrestato mercoledì, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Belluno diretti da Vincenzo Zonno, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio di...